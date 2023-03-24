У Челябінській області вчитель історії вирішив застосувати свої методи виховання щодо шестикласника.

У Російській Федерації місцевий вчитель історії продемонстрував школярам усю "велич" російських методів виховання й пригрозив "обісцяти" шестикласника. Раніше конфлікт зі своїм класом виник в одного з російських вчителів у Курську.

Інцидент трапився в селищі Бажова (Челябінська область) у школі №4. Там вчитель історії вирішив "покарати" 12-річного школяра за "погане читання". За попередніми даними, мова йде про Данила Плотнікова, який у 2019 році він балотувався в мери Копейську, пише "Каспаров.ги".

За даними російських ЗМІ, конфлікт між учителем та учнем стався 22 березня. Відповідний фрагмент "булінгу" вдалося записати одному з однокласників жертви російського виховання. Аудіофайл з'явився в співтоваристві "Нетиповий Челябінськ" у місцевій соціальній мережі "ВКонтакте".

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На записі чути, як учитель вичитує дитину, кілька разів вимагає вибачитися, встати на коліна, а потім починає погрожувати.

"Ти що так себе поводиш, шмаркля зелена? Я тебе обісцю зараз, зрозумів?"- каже він.

ЗМІ уточнюють, що після публічної "прочуханки" дитини педагог відпрацював ще два дні й більше до школи не приходив, проте керівництво закладу його все ще не звільнило.

За словами місцевої директриси, у цій справі потрібно до кінця розібратися, хто правий, а хто винен.

У Росії "практикують" свої методи виховання школярів

Відзначимо, що випадок з побиттям шестикласника - це далеко не перша подібна подія, пов'язана з насильницькими методами виховання, які, судячи з усього, досить часто практикують у РФ.

Нещодавно на одному з дитячих майданчиків місцевому школяреві також зламала хребет російська "матуся", яка вирішила, що дитина образила її сина.

Також нещодавно російському Магнітогорську організували масовий заплив дітей з автоматами, вважаючи нормою, з ранніх років привчати малолітніх росіян до зброї.

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