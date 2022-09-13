Російські військові спочатку погрожували волонтеру, а потім перейшли до дій і кілька разів "штовхнули" легкову машину вантажівкою.

У РФ військові на вантажівці "Урал" кілька разів протаранили авто з волонтером. Так вони "помстилися" йому за те, що той їх обігнав на дорозі.

У соціальних мережах вже з'явилося відео, зняте самим волонтером.

Все відбувалося в Бєлгородській області. Російський волонтер на машині Lada Granta їхав по дорозі і обігнав два військових "Урали". Судячи з усього, пасажирам і водіям вантажівок це не сподобалося. Військові почали "піддавлювати" машину з волонтером, через що той зупинив авто і спробував вирішити конфлікт.

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Однак російські військові не вміють мирно вирішувати конфлікти. Вони почали погрожувати і намагалися повалити волонтера на землю. Коли ж той дістав телефон і почав знімати все на відео, військові заявили, що протаранять авто волонтера.

Незабаром вони перейшли до дій і кілька разів наїхали на легкову машину. Волонтер стверджує, що військові РФ пошкодили багажник і задню фару його авто.

Потерпілий викликав співробітників ДПС, але ті не поспішали їхати на місце інциденту. Вони прибули лише через півтори години. Звичайно ж, "законослухняні" військові РФ чекати на ДПС не стали.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ мати змушувала дочку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

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