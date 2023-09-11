Він нагадав, що з початком військової агресії проти України Росія потрапила під значну кількість санкцій щодо цивільної авіації.

Авіаексперт Кирило Новіков розповів, що чекає цивільну авіацію в Росії. В інтерв'ю "Настоящему Времени" він нагадав, що з початком військової агресії проти України Росія потрапила під значну кількість санкцій щодо цивільної авіації.

"Тому обслуговувати не тільки ці літаки, а й багато інших літаків іноземного виробництва на сьогоднішній день вони можуть, тільки використовуючи запас старих запчастин і донорів – інші літаки. Іноземні компанії давно вже приєдналися до цих санкцій. Відповідно, регламентне обслуговування цих літаків не проводиться. Вони це роблять на свій страх і ризик", - сказав він.

Новіков заявив, що вже більше двох років в РФ пасажирські літаки зі старими запчастинами або в неправильному технічному стані піднімаються в повітря.

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"Я вам скажу більше - активна робота санкцій почалася після заборони польотів російських суден в Україну, коли ці санкції почали діяти в першу чергу в Європі і західному світі, коли російські та білоруські судна перестали пускати в європейські країни. Другий блок санкцій - це заборона обслуговування цих літаків. Вони йдуть під повним ризиком. Пасажири в Росії - це самогубці на сьогоднішній день", - сказав експерт.

Він радить пасажирам в РФ не сідати в літаки.

"Ви знаєте, я впевнений, що одним з результатів війни для Росії найближчим часом буде початок падіння пасажирських літаків через те, що вони неправильно, несвоєчасно обслуговуються або не тими запчастинами", - додав Новіков.

Ситуація з цивільною авіацією в РФ

17 травня стало відомо, що після повномасштабного вторгнення в Україну минулого року російські авіакомпанії здійснили дві тисячі рейсів на літаках з деталями і компонентами, термін придатності яких закінчився. При цьому експерти вважають, що ситуація з підтриманням льотної придатності західних літаків в Росії буде ще посилюватися і загрожує дефіцитом флоту.

Російська авіакомпанія Red Wings запросила додатковий літак, щоб вивезти пасажирів затриманих рейсів з Єкатеринбурга в Анталью і назад після виходу з ладу відразу двох повітряних суден Boeing-777.

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