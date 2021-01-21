Пропутінська активістка боїться, що TikTok може допомогти вивести людей на вулиці і змінити правлячий режим.

У Росії на тлі підготовки масових акцій за звільнення Олексія Навального заговорили про необхідність заборонити соцмережу TikTok.

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Як повідомляє "Подъем", з такою ініціативою виступила Голова "Асоціації батьківських комітетів та спільнот" Ольга Леткова.

«Це Західні соціальні мережі, вони всіляко нашими дітьми маніпулюють, аби вивести їх на вулиці і влаштувати тут... як у сусідніх країнах - на Україні та в Білорусі. На протестах, безумовно, будуть провокації і спроби перетворити це на криваві бійні. Якщо соціальні мережі роздають дітям інструкції, як себе вести, очевидно, що це спроба перевороту, яка диригується на Заході.

Там заздалегідь ведеться обробка: і з приводу корупції, і всяких ще надуманих проблем про нашу країну. Так, у нас є проблеми, але ми їх самі вирішимо. Не треба вселяти нашим дітям, що потрібно виходити на вулиці і міняти режим.

Я звертаюся від імені Асоціації батьківських комітетів і спільнот до влади з проханням заборонити TikTok і подібні мережі», - висловилася Леткова.

Слід зазначити, що TikTok - не Західна, а китайська соцмережа, Адміністрація президента Трампа минулого року чинила зусилля з блокування соцмережі в США.

У TikTok та на інших майданчиках стали масово з'являтися ролики із закликами до "прогулянок" 23 січня, коли прихильники Навального збираються вийти на акції на його підтримку.

Російська генпрокуратура сьогодні затребувала обмежити доступ до матеріалів в мережі, що закликає до протестів в суботу. Відомство направило в Роскомнагляд вказівки блокувати інформацію із закликами виходити на вулиці.

У Росії готують мітинги

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння бойовою отрутою влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Штаби Навального оголосили про підготовку мітингів по всій країні 23 січня.

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Автор: Дмитро Захаров