З них 11% респондентів вважають, що тортури допустимі тільки у виняткових випадках, коли це може врятувати життя людей, а 9% - тільки стосовно тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

20% жителів Росії вважають допустимим застосування тортур у певних випадках.

Про це свідчать результати опитування соціологів "Левада-Центру".

З них 11% респондентів вважають, що тортури допустимі тільки у виняткових випадках, коли це може врятувати життя людей, а 9% - тільки стосовно тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

При цьому 66% респондентів вважають, що тортури неприпустимі ні за яких обставин.

45% респондентів вважають, що найбільше тортури поширені в установах ФСВП, таких як колонії і в'язниці. 41% росіян впевнений, що тортури застосовуються в ході слідства і в поліції, 18% - в Слідчому комітеті і ФСБ.

30% респондентів не змогли відповісти на питання про те, в яких установах країни поширені тортури.

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Всього 2% опитаних вказали, що коли-небудь перебували в місцях відбування покарання, ще 3% були в СІЗО чи ІТТ. У 89% опитаних ніколи не було такого досвіду. У 8% громадян в ізоляторах тимчасового утримання або місцях відбування покарання були близькі родичі.

Нагадаємо, майже половина росіян готова так чи інакше переїхати в Сибір.

У серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував побудувати в Сибіру нові міста. Переселитися туди на певних умовах готові 41% респондентів, 7% учасників опитування готові їхати туди без будь-яких умов, а 51% респондентів заявили, що не хочуть жити в таких містах.

Автор: Денис Прядко