У приписах медика також зустрічаються "кабачкова страва", "цибульні інгаляції" і "магнітотерапія".

В одному з медичних закладів російського міста Чорногорськ виявили лікаря, який рекомендує пацієнтам лікуватися "мертвою водою", "кабачковою стравою" та іншими народними методами, а також радить не митися.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram хакаська громадська організація Центр розвитку громадського контролю з посиланням на підписника.

"Є в одній з чорногорських поліклінік дивовижний лікар. Лікує він виключно народними методами. Мертва вода і кабачкові оладки від усіх негараздів. Добре допомагає ще борщ і магнітотерапія на кришечці", - йдеться в дописі.

Центр також опублікував кілька фотографій, а саме пляшечки з написом "мертва вода" і приписів лікаря.

У своїй записці медик серед іншого радить виключити з раціону солоне, холодне, чай і каву, забороняє приймати душ тиждень, а ось, наприклад "кабачкову страву" або "магнітотерапію" рекомендує.

"Не митися 7 днів. Кабачкова страва, кріп, смородина, морква, капуста. Настоянка ехінацеї... Інгаляція цибулева... Магнітотерапія по 20 хвилин...", - йдеться у приписі.

Від якої саме хвороби прописано таке лікування, не уточнюється.

У коментарях Центру відповів офіційний акаунт МОЗ Хакасії. Там повідомили, що вже знають про цього лікаря.

"Подібний факт справді було зафіксовано в медзакладі. З лікарем обов'язково буде проведену роз'яснювальну бесіду. Пацієнтам рекомендуємо з усіх виникаючих питань, зокрема пов'язаних з призначенням лікування, безпосередньо звертатися до завідувача терапевтичного відділення або завідувачки поліклініки Чорногорської лікарні", - йдеться в повідомленні.

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А інший росіянин помер від внутрішньої кровотечі після того, як лікарі відправили його лікуватися додому, виписавши знеболююче.

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