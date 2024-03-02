Пожежа поширилася на площу в 1,5 тисячі квадратних метрів.

У Пензенській області "на всю Росію" палає торговий центр - частини будівлі вже немає, вогонь її "з'їв".

Кадри полум'я і задимлення публікують у мережі. Пожежа розійшлася на площу 1,5 кв. км. За даними NEXTA Live, інцидент стався в місті Кузнецьк.

"Пожежа поширилася на площі 1,5 тисячі квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає", - уточнює проєкт.

Відео пожежі в Кузнецьку:

У Єкатеринбурзі до електропідстанції заклали вибухівку

Зазначимо, що суботній вихідний ознаменувався для РФ серією вибухів з ночі. 2 березня російські телеграм-канали повідомляли, що в Єкатеринбурзі невідомі особи підклали вибухівку на територію електропідстанції "Калінінська", там стався вибух.

Зазначимо, що від згаданої електропідстанції живляться три важливі оборонні підприємства РФ, включно з "Уралмаш". На місці інциденту було знайдено сліди вибухівки, уточнювали росЗМІ.

В Антитерористичній комісії Уралу кажуть, що інцидент не вплинув на роботу об'єкта - він продовжує працювати в штатному режимі. Про постраждалих також не повідомляли.

У ГУР України назвали інцидент "продовженням деградації інфраструктури" Росії. Про вибух висловився речник відомства Юсов.

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