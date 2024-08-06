"Транснефть" - російська нафтопровідна компанія, контрольована державою.

У Російській Федерації, на території одного з підприємств компанії "Транснефть", яку контролює держава, стався вибух і пожежа, яка послідувала за ним. Про це повідомляє "База".

"Вибух і пожежа на нафтопереробному підприємстві "Транснефти" в Усинську (Республіка Комі)", - сказано в повідомленні.

За даними "Бази", усіх співробітників евакуювали, на місце їдуть пожежники. Причини НП поки невідомі.

Видання оприлюднило відео, на якому зафіксовано територію підприємства. Зафіксовано, як угору здіймається величезний стовп вогню і диму. За кадром чути, як хтось говорить про вибух і "можливий витік".

Згідно з відкритими джерелами, "Транснефть" - російська нафтопровідна компанія, контрольована державою. Оператор магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів. Штаб-квартира - у Москві.

Зазначається, що ця найбільша у світі профільна компанія володіє 68 тисячами кілометрів магістральних трубопроводів, понад 500 перекачувальними станціями, понад 24 млн кубометрів резервуарних ємностей. Транспортує 83% видобутої в Росії нафти і 30% вироблених у Росії нафтопродуктів.

Компанія перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн.

Удари по російських НПЗ

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста.

Наприклад, СБУ та Головне управління розвідки Міністерства оборони України провели масштабну операцію з ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції в трьох областях Російської Федерації. Було атаковано, зокрема, нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. На місці відразу спалахнула масштабна пожежа і стовпи чорного диму.

Пізніше, в ніч на неділю, 28 липня, відбувся удар по нафтобазі в Курській області РФ. За інформацією розвідки, в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Було зафіксовано потужні вибухи та пожежу, ймовірно, загорілися ємності з нафтопродуктами.

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