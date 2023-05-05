Кепкою з матами росіянин не обмежився.

Російський окупант прийшов на зустріч зі школярами у кепці з матами. "Герой" вирішив, що напис "Передайте нашим - ми еб*шим!" відмінно підійде для зустрічі з третьокласниками.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив", в такому вигляді російського окупанта помітили в одній зі шкіл Тюменської області. Кепкою з матами росіянин не обмежився.

"На рукаві у нього шеврон із зображенням Сталіна і написом: "При мне такой х..ни не было". Прийшов він з пакетом з пивнухи "Пиватерра". Скрєпи і традиційні цінності", – наголошується в повідомленні.

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