Продажі непродовольчих товарів виявилися на 10,6% нижче, ніж у січні–березні минулого року.

У той час як президент Росії Володимир Путін звітує про підвищення доходів населення, а уряд обіцяє економіці зростання більше, ніж у розвинених країнах, громадяни продовжують затягувати пояси.

За підсумками першого кварталу 2023 року оборот роздрібної торгівлі в РФ впав на 7,3% в річному вираженні, відзвітував у щомісячній доповіді Росстат.

Хоча інфляція в порівнянні з військовими піками сповільнилася в 7 разів і становить, за офіційними даними, лише 2,5%, продажі продуктів харчування знизилися на 3,4%.

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Продажі непродовольчих товарів виявилися на 10,6% нижче, ніж у січні–березні минулого року, незважаючи на потоки паралельного імпорту, які уряд оцінив в $20 млрд за рік.

У реальному вираженні - з урахуванням накопиченої інфляції - оборот російського роздробу впав нижче рівнів 2011 року, підрахували аналітики MMI.

Ситуація з покупками в Росії - подробиці

Падіння роздрібних продажів в Росії в 2022 році торкнулося всі групи товарів повсякденного попиту, крім однієї - алкоголю. При цьому обсяги реалізації алкоголю зросли не тільки в грошах (на 11,2%), але і в літрах (на 0,7%). Різко зріс попит на міцний алкоголь: продажі горілки збільшилися на 2,4%, бренді - на 7,6%, джина - на 41%.

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