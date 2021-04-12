Фігуру встановили до дня космонавтики у Красноярську.

У Росії в Красноярську порвався 17-метровий надувний космонавт, який встановили до дня космонавтики біля Сибірського федерального університету.

Відео опублікував Telegram-канал «Борус».

Читайте такожРосіяни викидають сміття прямо з вікон гуртожитку: шокуюче відеоУ ролику космонавт хитається через пориви вітру. З боку здається, що він намагається втриматися за будівлю та не впасти на землю.

«Тепер ця махина висить на тросах - ні жива, ні мертва, а щось між», - йдеться в підписі до відео.

На відео наклали вірш Ділана Томаса «Не йди покірно у сутінок смерті».

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Автор: Катерина Шварц