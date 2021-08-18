У Росії, де за будь-яку згадку про прийнятність нетрадиційної сексуальної орієнтації можна потрапити за ґрати, вийшла дитяча книга про одностатеві сім'ї.
Про це повідомляє The Guardian.
Видання, назване "Від світанку до заходу мами, тата і хлопці", було опубліковано в 500 примірниках благодійним фондом "Сфера".
Автором оригіналу книги є американський письменник Лоуренс Шимель.
У ній розповідається про двох дітей, які ростуть в одностатевих сім'ях — хлопчика з двома мамами і дівчинку з двома татами.
Як відомо, в РФ діє закон про заборону ЛГБТ-пропаганди дітям, тому дитяча книга вийшла з маркуванням "18+". Однак у книжкових магазинах це видання росіяни все одно не знайдуть — весь тираж отримають російські ЛГБТ-організації та активісти.
Читайте такожРосіяни побачили в морозиві" Веселка " гей-пропагандуПричому ініціатори виходу книги зізнаються, що не відчували жодного опору з боку російської влади.
Сам автор Лоуренс Шимель закликав скасувати "закон про гей-пропаганду" в РФ, заявивши, що це ніяк дітей не захищає. Він вважає, що його книга допоможе російським дітям "не вирости поколінням з промитими мізками через політичну гомофобію".
Книгу видали вже англійською, угорською, іспанською, французькою, німецькою та італійською мовами. В Угорщині через це спалахнув скандал — мережа книжкових магазинів Líra Könyv була оштрафована на 830 доларів за те, що на виданнях не вказали, що вони містять "контент, яких відхиляється від норми".
Нагадаємо, раніше в Україні теж стався скандал через те, що Міністерство культури закупило для дитячих бібліотек 1240 примірників дитячої книги про одностатеве кохання.