Автором "Від світанку до заходу мами, тата і хлоп'ята" є американський письменник Лоуренс Шимель.

У Росії, де за будь-яку згадку про прийнятність нетрадиційної сексуальної орієнтації можна потрапити за ґрати, вийшла дитяча книга про одностатеві сім'ї.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання, назване "Від світанку до заходу мами, тата і хлопці", було опубліковано в 500 примірниках благодійним фондом "Сфера".

Автором оригіналу книги є американський письменник Лоуренс Шимель.

У ній розповідається про двох дітей, які ростуть в одностатевих сім'ях — хлопчика з двома мамами і дівчинку з двома татами.

Як відомо, в РФ діє закон про заборону ЛГБТ-пропаганди дітям, тому дитяча книга вийшла з маркуванням "18+". Однак у книжкових магазинах це видання росіяни все одно не знайдуть — весь тираж отримають російські ЛГБТ-організації та активісти.

Читайте такожРосіяни побачили в морозиві" Веселка " гей-пропагандуПричому ініціатори виходу книги зізнаються, що не відчували жодного опору з боку російської влади.

Сам автор Лоуренс Шимель закликав скасувати "закон про гей-пропаганду" в РФ, заявивши, що це ніяк дітей не захищає. Він вважає, що його книга допоможе російським дітям "не вирости поколінням з промитими мізками через політичну гомофобію".

Книгу видали вже англійською, угорською, іспанською, французькою, німецькою та італійською мовами. В Угорщині через це спалахнув скандал — мережа книжкових магазинів Líra Könyv була оштрафована на 830 доларів за те, що на виданнях не вказали, що вони містять "контент, яких відхиляється від норми".

Нагадаємо, раніше в Україні теж стався скандал через те, що Міністерство культури закупило для дитячих бібліотек 1240 примірників дитячої книги про одностатеве кохання.

Автор: Станислав Кожемякин