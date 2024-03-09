Роутер конфіскували як "знаряддя вчинення правопорушення".

У Москві дали 10 діб адміністративного арешту студенту МДУ, який назвав свій Wi-Fi у гуртожитку "Slava Ukraine!". Як пише телеграм-канал "Осторожно, новости", постанова про арешт Олега Тарасова опублікована в базі московських судів.

Зазначається, що поліція 6 березня виявила Wi-Fi-мережу з такою назвою в гуртожитку ДСЛ (Будинку студента на Ломоносовському проспекті біля головного корпусу МДУ). Власника роутера знайшли, у його кімнаті провели огляд.

Поліцейські встановили, що в жовтні 2023 року Тарасов купив новий роутер і під час підключення створив мережу з назвою "Slava Ukraine!" На думку поліції, Тарасов поставив таку назву "з метою пропаганди гасла українських націоналістів".

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У суді Тарасова визнали винним у публічній демонстрації екстремістської символіки, оскільки гасло "Слава Україні!" входить до нещодавно створеного реєстру "фашистських організацій" та їхньої атрибутики. Йому дали 10 діб адмінарешту, при цьому роутер визнали знаряддям вчинення правопорушення і конфіскували. У разі повторного такого порушення студенту може загрожувати кримінальна справа.

Арешти в Росії - новини

Раніше в Росії у справі про реабілітацію нацизму за "лоскотання" пам'ятника Батьківщині-матері. Мешканка міста Самара записала і виклала в соціальні мережі відео, де вона, перебуваючи на Мамаєвому кургані, рухає пальцями, нібито торкаючись грудей монумента "Батьківщина-мати кличе!". Затриманій загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також УНІАН повідомляв, що в РФ суд заарештував дівчину за носіння райдужних сережок.

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