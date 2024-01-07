Затриманий нібито пробрався на військовий аеродром та підпалив російську бойову "пташку".

У Челябінську (РФ) арештували 16-річного підлітка у справі про підпал військового літака.

Як повідомляє "Осторожно, новости", затриманого звинувачують у тому, що він намагався здійснити диверсію у січні 2024 року за завданням спецслужб України. Хлопець нібито пробрався на військовий аеродром Шагол у Челябінську та підпалив бомбардувальник. Втім, "пташку" нібито встигли згасити.

Підліток проведе у СІЗО щонайменше два місяці, до 5 березня. Засідання проходило у закритому режимі. Журналісти з'ясували, що фігурант справи народився у Дагестані і зараз мешкає з батьками. При цьому ФСБ стверджує, що встановила причетність підлітка до серії підпалів у листопаді та грудні 2023 року на залізниці у Дагестані.

Підпал Су-34

В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Спецоперацію на території РФ організувало Головне управління розвідки України.

Варто зазначити, що "Шагол" – військовий аеродром, розташований на північний захід від міста Челябінськ. Там На базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

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