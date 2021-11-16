Правоохоронці відкрили справу.

Трьох школярів підозрюють у згвалтування 13-річної дівчинки в Новосибірській області. Правоохоронці відкрили справу.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого управління СК Російської Федерації по Новосибірській області.

"Татарським міжрайонним слідчим відділом розслідується кримінальна справа, порушена відносно трьох неповнолітніх за ознаками складу злочину, передбаченого п. "б" ч. 4 ст. 131 КК РФ. Зараз слідчими допитані підозрювані, малолітня потерпіла і її законний представник, призначені необхідні експертизи", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ російському місті задушили посіпаку "Мотороли" – соцмережіЗа інформацією МК, інцидент стався в селищі Чистоозерне. 11 листопада в районну поліцію звернулася мати 13-річної школярки із заявою про згвалтування. 9 листопада дівчинка була в одному з приватних будинків з двома дев'ятикласниками та восьмикласником. Підлітки згвалтували дівчинку по черзі в літній кухні будинку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23-річна росіянка дізналася, що піддалася зґвалтуванню, побачивши ролик в Інтернеті зі своєю участю.

Автор: Анастасія Горбачова