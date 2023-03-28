Лідирують за кількістю вбивств регіони на кордоні з Україною.

У минулому році в Росії вперше за 20 років зросла кількість вбивств і замахів на вбивство.

Як пише "Коммерсантъ" з посиланням на доповідь адвокатського об'єднання "Травмпункт", до 2022 року статистика Генпрокуратури показувала "стійке скорочення" вбивств і замахів: з 32 265 випадків у 2002 році до 7332 у 2021-му. Однак у 2022 році кількість таких випадків зросла на 4% - до 7628.

Автори доповіді "Закономірності зростання насильства в країнах, які брали участь у збройних конфліктах" відзначають істотне зростання числа вбивств і замахів на вбивство в прикордонних з Україною регіонах, де Росія веде війну.

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Лідирують за кількістю вбивств регіони на кордоні з Україною. У Білгородській області зареєстроване число вбивств і замахів зросло в порівнянні з 2021 роком з 52 до 102, а в Курській - з 58 до 89. Також зростання відзначено в Москві - з 269 до 413.

Вбивства в РФ - останні новини

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