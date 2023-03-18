Окупанта побили, прив'язали мотузкою до машини, після чого катали по селищу, здерши спину до кісток і понівечивши йому голову.

У Кіровській області (РФ) було вбито 25-річного окупанта Данила Разумова, якого ЗСУ не встигли "зажмурити" на війні в Україні.

Пропагандисти повідомляють, що Разумов взяв відпустку і приїхав додому в селище Кікнур. Там загарбник вступив у конфлікт з іншими бандитами.

Окупанта побили, прив'язали мотузкою до машини, після чого катали по селищу, здерши спину до кісток і понівечивши йому голову.

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Після кількох днів воєнний злочинець помер у лікарні.

Під арешт потрапив тільки один з нападників. Місцеві мешканці стверджують, що банда регулярно ґвалтувала, грабувала і била людей в Кікнурі, але правоохоронні органи закривали на це очі.

У окупанта залишилася дружина і двоє дітей від попереднього шлюбу.

Втрати Росії в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 164 200 окупантів, + 880 тіл - за 17 березня. Щодня РФ втрачає до 1500 солдатів під час наступів.

Авіація ЗСУ за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

Напередодні ССО показали кадри ліквідації цілої роти "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

А ось тактична група "Адам" зняла цілий трилер: бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів, - йому довелося себе добивати.

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