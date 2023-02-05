Школярі під керівництвом дорослих дружно заспівали антиукраїнську пісню під баян й акордеон.

Російська Федерація продовжує поширювати антиукраїнські наполягання серед дітей, привчаючи їх ненавидіти наш народ з самого дитинства.

Так, нещодавно в російській глибинці школярі під керівництвом дорослих заспівали пісню про "укропа" та "гроб". Приголомшливий контент зняли в Котовську Тамбовської області, пише Главред.

"На машині свастика, за кермом укроп. По полю, по полюшку на колесах гроб", - співають діти, граючи на баяні та акордеоні.

На задньому плані їм підспівують двоє дорослих. Один з них одягнений у камуфляжну форму.

Пропаганда "русского мира" серед дітей

Пропагандисти Кремля активно нав'язують в суспільстві антиукраїнську риторику, уособлюючи українців з нацистами й залякуючи суспільство міфами про Україну.

РФ "зомбує" не тільки дорослих, а й намагається нав'язати свої погляди дітям. Нещодавно росіянин змушував дитину "вбивати" українця в ефірі чат-рулетки. Дитина з натхненням виконав доручення.

Також у Росії переможців дитячого фестивалю з карате пообіцяли нагороджувати медалями з "осколків боєприпасів НАТО".

Тим часом подружжя з російського міста Ноябрьск Тюменської області назвало новонароджену дочку ім'ям Росія. Батьки заявили, що "їм за це не соромно".

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