Також електрики немає в Батайську.

Увечері в суботу, 13 січня 2024 року, в російському Ростові-на-Дону стався блекаут. У кількох районах міста в будинках зникло світло, а разом з ним – вода та опалення.

"Жителі Західного мікрорайону залишилися без електрики. За даними керуючої компанії "Комсервіс", знеструмлені вулиці Магнітогорська, Заводська, Ізвіліста і частина Західного. У телеграм-каналі КК уточнюється, що відключення має тривати 2-3 години. Це вся інформація, яка зараз є. Читачі повідомляють, що немає електрики і в Пролетарському районі, наприклад, в будинках біля старого аеропорту і в "Червоному Аксаї", – повідомляє ростовське ЗМІ 161.ru.

Світла також немає в Батайську. Крім того, наголошується, що "Россети" запровадили графік тимчасового обмеження електропостачання.

Водночас глава адміністрації Новочеркаська Ростовської області повідомив, що на лініях "Россетей" сталася аварія. Енергетики обіцяють повернути світло протягом години.

Інші новини Росії

В РФ відключають опалення у в'язницях. Такий крок зробили для того, щоб щоб ув'язнені охочіше йшли воювати проти України. При цьому в багатьох регіонах Росії температура впала до -35°C.

Тим часом під Пітером масштабно пригоріло – у Шушарах виник потужна пожежа на складі Wildberries. Повідомлялося, що площа загоряння становила близько 50 тисяч квадратних метрів. Пожежі було присвоєно максимальний 5-й рівень складності.

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