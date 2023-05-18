У Росії фактично забороняють високопоставленим чиновникам звільнятися з роботи, поки триває війна проти України.
Таке припущення висловило Міноборони Великої Британії посилаючись на свою розвідку. За їхніми даними, така заборона, імовірно, поширюються на регіональних лідерів, силовиків і членів адміністрації президента.
У британській розвідці вважають, що в приватному порядку бдагато чиновників нібито "вельми скептично ставляться до війни", а також часто "відчувають стрес на роботі" в нефункціональному апараті воєнного часу. При цьому, заборона на звільнення, імовірно, дотримується завдяки сильним натякам на те, що звільненим особам будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.
"Крім того, що влада стурбована прогалинами в можливостях, які залишаться після звільнення, влада, імовірно, також намагається запобігти будь-яким настроям поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - сказано в повідомленні.
Інші новини "русского міра"
Як повідомляв УНІАН, раніше росЗМІ стало відомо, що Кремль заборонив російським високопосадовцям звільнятися під час війни, а незгодним погрожують кримінальним переслідуванням. В адміністрації диктатора Володимира Путіна бажання піти з посади розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності".
Також стало відомо, що в Росії набирає обертів прихована мобілізація. Зокрема, бізнес змушують агітувати своїх працівників записуватися "добровольцями" до армії. Таким чином, Кремль реалізує майже феодальну систему набору людей в армію.
А тим часом за перші чотири місяці 2023 року до російських військових судів надійшли 1053 кримінальні справи за статтею 337 КК РФ - "самовільне залишення частини". Це вже більше, ніж за весь 2022 рік, коли було заведено 1001 справу.