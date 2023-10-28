Офіційна представниця МЗС РФ відзначилася версією про те, що ЗСУ "бомбардували" ядерний об'єкт.

Офіційний представник МЗС РФ та неофіційна "плакальниця" Росії Марія Захарова поділилася теорією про те, як Київ "атакував" Курську АЕС ввечері 26 жовтня.

Захарова звинуватила Україну в "бомбардуванні" об'єкта і заявила, що "київський режим" в рамках атаки заклав вибухівку в три своїх БПЛА. У цьому акті "тероризму", як вказала російський дипломат, Київ заручився підтримкою Заходу. Коментар Захарової про атаку на Курську АЕС МЗС РФ опублікувало у суботу, 28 жовтня.

"Один з БПЛА, начинений вибухівкою, врізався в склад ядерних відходів, пошкодивши його стіни. Два інших впали на комплекс адміністративних будівель станції. За попередніми даними, в безпілотних літальних апаратах, які використовували для атаки на АЕС, застосовувалися компоненти, поставлені західними країнами", - йдеться в заяві Захарової.

Представник МЗС РФ зазначила, що особливо "стривожена" цим причинно-наслідковим зв'язком: "Особливу тривогу викликає той факт, що цей злочин не міг бути скоєний без дозволу, а можливо і за прямою вказівкою його західних кураторів".

Також вона вказала, що "бомбардуванням" Курської АЕС Київ поставив себе в один ряд з терористами і поскаржилася, що в Росії могла статися повномасштабна ядерна катастрофа, яка торкнулася б території багатьох країн.

Захарову не люблять навіть в Росії

Відзначимо, що в Росії за Захаровою закріпилася не надто гарна репутація: навіть в пулі російських пропагандистів її називають "п'яницею" і звинувачують у некомпетентних заявах. Подібними заявами на адресу Захарової в жовтні 2023 року відзначився пропагандист з каналу Соловйов Live Євген Сатановський. Примітно, що після слів про Захарову Сатановського звільнили.

Цього тижня в Україні "колихнуло" Хмельницьку АЕС

РосЗМІ заявляли, що поблизу Курської АЕС були зафіксовані три невідомі БПЛА 26 жовтня. Повідомлялося, що один з дронів "вибухнув поруч" зі складом ядерних відходів. Тоді про перехоплення дронів також повідомляло Міноборони РФ, звинувативши Україну в спробі атаки. Цікаво, що сама Росія, розповідаючи про небезпеку ядерної катастрофи, в ніч на 25 жовтня вдарила поруч з територією Хмельницької АЕС. Як зазначали очевидці, об'єкт "колихнуло": через обстріл трясло як територію станції і АЕС, так і будинки українців.

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