Офіційний представник МЗС РФ та неофіційна "плакальниця" Росії Марія Захарова поділилася теорією про те, як Київ "атакував" Курську АЕС ввечері 26 жовтня.
Захарова звинуватила Україну в "бомбардуванні" об'єкта і заявила, що "київський режим" в рамках атаки заклав вибухівку в три своїх БПЛА. У цьому акті "тероризму", як вказала російський дипломат, Київ заручився підтримкою Заходу. Коментар Захарової про атаку на Курську АЕС МЗС РФ опублікувало у суботу, 28 жовтня.
"Один з БПЛА, начинений вибухівкою, врізався в склад ядерних відходів, пошкодивши його стіни. Два інших впали на комплекс адміністративних будівель станції. За попередніми даними, в безпілотних літальних апаратах, які використовували для атаки на АЕС, застосовувалися компоненти, поставлені західними країнами", - йдеться в заяві Захарової.
Представник МЗС РФ зазначила, що особливо "стривожена" цим причинно-наслідковим зв'язком: "Особливу тривогу викликає той факт, що цей злочин не міг бути скоєний без дозволу, а можливо і за прямою вказівкою його західних кураторів".
Також вона вказала, що "бомбардуванням" Курської АЕС Київ поставив себе в один ряд з терористами і поскаржилася, що в Росії могла статися повномасштабна ядерна катастрофа, яка торкнулася б території багатьох країн.
Захарову не люблять навіть в Росії
Відзначимо, що в Росії за Захаровою закріпилася не надто гарна репутація: навіть в пулі російських пропагандистів її називають "п'яницею" і звинувачують у некомпетентних заявах. Подібними заявами на адресу Захарової в жовтні 2023 року відзначився пропагандист з каналу Соловйов Live Євген Сатановський. Примітно, що після слів про Захарову Сатановського звільнили.
Цього тижня в Україні "колихнуло" Хмельницьку АЕС
РосЗМІ заявляли, що поблизу Курської АЕС були зафіксовані три невідомі БПЛА 26 жовтня. Повідомлялося, що один з дронів "вибухнув поруч" зі складом ядерних відходів. Тоді про перехоплення дронів також повідомляло Міноборони РФ, звинувативши Україну в спробі атаки. Цікаво, що сама Росія, розповідаючи про небезпеку ядерної катастрофи, в ніч на 25 жовтня вдарила поруч з територією Хмельницької АЕС. Як зазначали очевидці, об'єкт "колихнуло": через обстріл трясло як територію станції і АЕС, так і будинки українців.