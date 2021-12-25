Автор законопроекту вважає розпад СРСР "головною геополітичною катастрофою XX століття".

До Держдуми Росії внесли законопроект, в якому пропонують зробити 26 грудня "днем пам'яті про припинення існування СРСР".

Як пише РБК, з такою ідеєю виступив віце-спікер Держдуми від ЛДПР Борис Чернишов, який народився в рік розпаду СРСР.

На його думку, припинення існування СРСР стало головною геополітичною катастрофою XX століття, "яка призвела до дезінтеграції в різних сферах життя суспільства, загострення економічної і політичної кризи, виникнення конфліктів на національному грунті". Серед інших наслідків він перераховує посилення прагнення союзних республік "до державного та економічного суверенітету", зростання корупції і бандитизму, поширення безробіття.

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На думку Чернишова, закріплення 26 грудня (в цей день СРСР припинив існування в 1991 році) в якості особливої дати увічнить пам'ять "про значущу подію в історії російської держави, про особливу віху, яка не повинна бути забута всіма поколіннями громадян Росії".

"Так, я дійсно запропонував таку ініціативу. Причина дуже проста: в цьому році 30 років з дня розпаду великого за своєю потужністю і історії держави — країни, яка перемогла найстрашнішого ворога на землі", — заявив Чернишов.

Він зазначив, що після розвалу СРСР "багато хто не знайшов себе в новій реальності, зросла кількість злочинів, а замість однієї країни утворилися розділені республіки і велика кількість національних конфліктів".

"На жаль, історія для нас не вчителька, а суворий наглядач, який не прощає невивчених уроків. Такий серйозний день як руйнування цієї великої держави ми повинні закріпити, щоб згадувати про цю трагедію, проводити пам'ятні заходи: освітні, просвітницькі. Даній темі можна присвячувати ефіри, розповідати словами про події і обов'язково про наслідки розвалу цієї країни", - пояснив свою ініціативу віце-спікер.

Зазначимо, багато експертів не раз заявляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін сповнений нездорових амбіцій і бачить мету свого життя в відновленні Радянського Союзу, сподіваючись таким чином увійти в історію. Вони наголошують, що саме в розрізі відновлення СРСР Путін і розглядає колишні радянські республіки, в тому числі Україну. Для нього СНД - його вотчина, зона впливу, яка повинна залишатися виключно в орбіті нового СРСР.

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