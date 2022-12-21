Таким дивним способом росіянин нібито хотів продемонструвати, що підходить до реальних бойових дій.

22-річний росіянин Данило Р. з Оренбурга так сильно хотів вбивати українців, що ледь не вбив себе. Росіянин засмутився, що його не відправили на війну, тому він встромив собі ножа в живіт.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, Новости", інцидент стався на вокзалі у Ростові-на-Дону. "Доброволець" ударив порізав себе, щоб довести, що може воювати в Україні. Перед цим його визнали непридатним та відправили додому.

За даними каналу, росіянин отримав спрямування від місцевого козацтва, записався добровольцем, отримав спрямування та 5 грудня поїхав на полігон під Новочеркаськом. Але вже за два дні Данилу пояснили, що для реальних бойових дій хлопець не підходить, а потім наполегливо попросили написати добровільну відмову від проходження навчання та служби.

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Росіянин підписав усі папери, зібрав речі та поїхав на вокзал Ростова-на-Дону, але змиритися з відмовою не зміг. Купивши квитки, чоловік вийшов з будівлі вокзалу, дістав ніж і вдарив себе у живіт. Таким дивним способом він хотів довести собі, що не боїться болю та готовий до участі у війні. Недоокупанта вже прооперували. Його життю нічого не загрожує.

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