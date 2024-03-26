Обох дівчат госпіталізували зі струсом мозку.

У Російській Федерації хлопець побив двох студенток через короткі стрижки та яскравий колір волосся. Обох дівчат госпіталізували зі струсом мозку. Інцидент стався в їдальні в Красноярському краї, повідомляє Baza.

За словами однієї з постраждалих, вона сиділа у їдальні поряд із коледжем культури та мистецтва разом із подругою. Їхню розмову порушив незнайомий хлопець, який грубо запитав про блакитне волосся дівчини. У відповідь вони запитали: "яка справа вам?" Хлопці розлютилися і запропонували вийти на вулицю.

"Дівчатка, звичайно, відмовилися і попросили персонал їдальні вивести хуліганів. Після цього один із хлопців ударив дівчину по обличчю. Подруга намагалася заступитись, але теж отримала по голові. Обох постраждалих відвезли до лікарні. В однієї перелом гайморової пазухи та скроневої кістки, в обох діагностовано струс мозку", - пише ЗМІ.

За словами мами однієї з постраждалих, нападником міг бути 16-річний підліток та його повнолітній друг, адже після бійки старший приїжджав до дівчаток до лікарні, щоб "поговорити".

"За словами жінки, він погрожував силою їй та чоловікові, його зупинила охорона. Поліція проводить перевірку, нападників на студенток все ще не затримали", - йдеться у статті.

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