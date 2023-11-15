У Росії побоюються використовувати зображення веселки через "погану" асоціацію з ЛГБТ.

Росія продовжує "марити" через страх перед ЛГБТ-спільнотами: там хочуть на офіційному рівні оголосити, що веселка ніяк не пов'язана з сексуальними меншинами.

У Держдумі РФ запропонували "змилуватися" над веселкою, оскільки занадто багато людей і бізнесів боятися використовувати цей символ через страх, що він ототожнюється з ЛГБТ-спільнотами у росіян. Про це заявив віце-спікер Держдуми Владислав Даванков.

"Господарюючі суб'єкти, загальноосвітні організації, організації культури побоюються використовувати зображення веселки, оскільки райдужний прапор також використовується як символ ЛГБТ-спільноти", - цитують росЗМІ.

За словами Даванкова, громадяни РФ "закидають" відділення поліції заявами про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин через зображення веселки. Тому Держдума попросила Роскомнагляд офіційно оголосити, що "веселка" і "ЛГБТ" - це не те саме.

Віце-спікер Держдуми нагадав, що раніше Роскомнадзор своїм наказом затвердив перелік критеріїв, згідно з яким варто оцінювати інформацію про пропаганду ЛГБТ. Серед них немає однозначного трактування про те, що "веселка" - це погано, і що за її зображення потрібно саджати людей або притягувати до адміністративної відповідальності, стверджує Даванков.

Росія злякалася корейського k-pop через ЛГБТ

Раніше на одному з музичних каналів Росії піддали цензурі кліп популярного корейського бойз-бенду Seventeen. Він досить відомий серед шанувальників k-pop. У ролику на тлі музикантів була веселка.

У Росії порахували, що це пропаганда ЛГБТ і знебарвили зображення, щоб нічого не було видно. На місці веселки показали звичайне сіре небо.

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