Його не згадують у федеральних ефірах, а в архівах видань нема результатів за запитом його прізвища.

Ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина "закенселили" на російському телебаченні. Його заборонено згадувати у федеральному ефірі, а в архіві програм державних каналів немає інформації про очільника кривавих найманців.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Можем объяснить" з посиланням на злитий у мережу документ про заборону згадки Пригожина у російських медіа. Хоч після появи документа Пригожин уже кілька разів згадувався у державних Інтернет-ЗМІ, на його ім'я у федеральному ефірі справді накладено табу.

За період з 24 лютого 2022-го на сайті "Першого" каналу не можна знайти жодного посилання на запит "Євген Пригожин". При цьому на запит "Сергій Шойгу" пошуковик каналу видає 638 посилань.

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На сайті ВДТРК, де публікуються програми "Росії-1", "Росії-24" та "Росії-К" на сторінці "персони" немає засновника ПВК, хоча там же представлені практично всі ключові політики Росії.

Пошук на сайті НТВ показує, що Євген Пригожин не згадувався в жодній програмі в ефірі каналу, винятком був лише випуск підсумків тижня з Ірадою Зейналовою за 21 травня.

При пошуку імені Пригожина на сайті ТВЦ знайти не вдається. Там немає жодної згадки про засновника "Вагнера" у програмах телеканалу.

Ім'я Євгена Пригожина жодного разу не згадувалося у програмі Соловйова на "Росії-1" і лише один раз у програмі "60 хвилин" ще 2022-го.

Аналіз статистики запитів російського пошуковика Яндекс показує, що відсутність Пригожина в ефірі – це навмисне рішення.

За один і той же період ім'я Шойгу згадувалося у федеральному ефірі каналів ВДТРК 70 разів, а ім'я Пригожина – жодного.

Сам Євген Пригожин через свою прес-службу підтвердив можливість заборони його згадування у ЗМІ: "Хто заборонив центральним каналам, великим ЗМІ тощо ПВК "Вагнер" і мене особисто? Є чимало кандидатів, які могли це зробити".

Пригожин йде проти Кремля

За даними ISW, ватажок терористичного угруповання "Вагнер" Євген Пригожин знову побічно підірвав авторитет і режим російського диктатора Володимира Путіна. На думку аналітиків, нападки Пригожина на Путіна можуть бути через неотриману "вагнерівцем" нагороду "за захоплення Бахмута".

28 травня в коментарі росЗМІ Євген Пригожин з очевидною саркастичною насмішкою заявив, що після заявленого ним нібито захоплення Бахмута перед російською армією "відкрито оперативний простір". Це нібито дозволяє розгорнути "колосальний наступ" із захопленням Краматорська, Слов'янська та інших міст українського Донбасу.

Після заяв про захоплення міста Пригожин заявив, що з 25 травня почне виводити своїх найманців на відпочинок, а позиції в Бахмуті передає регулярній армії РФ. Після цього спостерігається зниження інтенсивності російських атак на Бахмутському напрямку.

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