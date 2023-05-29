Аналітики ISW вважають, Путін міг навмисно ігнорувати диверсійні дії Міноборони РФ, щоб уникнути виконання обіцянки, яку він нібито дав Пригожину.

Ватажок терористичної угруповання "Вагнер" Євген Пригожин знову побічно підірвав авторитет і режим російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, нападки Пригожина на Путіна можуть бути через неотриману "вагнерівцем" нагороду "за захоплення Бахмута".

Зокрема, в чергових випадах проти російської влади Пригожин звернувся до російських чиновників і заявив, що державні ЗМІ РФ забороняють будь-які дискусії про сили "Вагнера". Пригожин вважає, що неназвані російські бюрократи тільки виграють від такої цензури найближчим часом, від одного до трьох місяців, "перш ніж російський народ почне чинити опір і почне ненавидіти бюрократів".

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Пригожин вважає, що російські чиновники змогли б скористатися своєю історичною здатністю піддавати цензурі російське суспільство, якби Росія не почала війну на Україні. Ватажок "вагнерівців" натякнув, що досягнення реальних результатів у війні дозволить чиновнику не брехати про будівництво нових будівель, станцій метро і мостів, щоб виглядати добре. Потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на безпосереднє звернення до однієї людини.

"Коментарі Пригожина, швидше за все, націлені на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який безпосередньо бере участь в невеликих інфраструктурних проектах і житті простих росіян", - відзначають експерти ISW.

Аналітики вважають, що Пригожин може критикувати Путіна через те, що той не дав ватажкові "вагнерівців" обіцяної нагороди за те, що той називає "захопленням Бахмута".

"Випади Пригожина на адресу Путіна і міноборони Росії - у поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" - можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що він не отримав обіцяної компенсації за свою "перемогу" у битві за Бахмут", - пише ISW.

При цьому наголошується, що російське міноборони могло навмисно саботувати дії Пригожина за кілька днів або тижнів до 9 травня, щоб перешкодити "Вагнеру" захопити кілька кварталів, що залишилися в західному Бахмуті. При цьому, пишуть аналітики ISW, Путін міг навмисно проігнорувати такі диверсійні дії Міноборони, щоб уникнути виконання тієї обіцянки, яку він нібито дав Пригожину.

"Раніше ISW оцінила Путіна як людину, не схильну до ризику, яка турбується про здоров'я свого режиму і тому навряд чи зможе повністю задовольнити радикальні вимоги Пригожина", - йдеться в звіті.

Заяви Пригожина по Бахмуту

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в коментарі росЗМІ Євген Пригожин з очевидною саркастичною насмішкою заявив, що після заявленого ним нібито захоплення Бахмута перед російською армією "відкрито оперативний простір". Це нібито дозволяє розгорнути "колосальний наступ" із захопленням Краматорська, Слов'янська та інших міст українського Донбасу.

Раніше Євген Пригожин заявив, що його найманці "Вагнера" нібито повністю захопили Бахмут. Українське військове командування спростовує ці заяви і зазначає, що під контролем ВСУ залишається невелика частина міста.

Після хвастощів про захоплення міста Пригожин заявив, що з 25 травня почне виводити своїх найманців на відпочинок, а позиції в Бахмуті передає регулярній армії РФ. Після цього спостерігається зниження інтенсивності російських атак на Бахмутському напрямку.

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