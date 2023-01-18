При собі у росіянина є автомат, кілька магазинів з патронами, а також гранати.

У Воронезькій та Липецькій областях РФ розшукують дезертира, що втік з війни в Україні. Окупант озброєний.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", чоловіка звуть Дмитро Перов. Йому 31 рік. Він самовільно залишив зону так званої "спецоперації" 13 січня. Через кілька днів окупант з'явився у матері, але згодом поїхав у невідомому напрямку.

"При собі у нього може бути автомат із п'ятьма магазинами та кілька гранат. В даний час ведуться його пошуки", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Дезертири масово тікають з України

11 грудня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Луганській області зафіксовано збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій через значні втрати особового складу.

Російське військове командування збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів. 1 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що в Луганській області щоденно затримують до 50 російських військовослужбовців-дезертирів.

У деяких випадках окупанти вчиняють самосуд над дезертирами. Нещодавно на Донеччині росіяни знищили своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками".

Вас також можуть зацікавити новини: