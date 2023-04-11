На місце "інциденту" прибули декілька співробітників поліції.

У Підмосковʼї пенсіонер написав донос на школярку. Росіянин звернувся до правоохоронних органів через колір одягу дівчинки.

Як повідомляє "Інформаційний спротив", донос написав 65-річний житель Подільська. Він обурився, що школярка гуляла вулицею у речах синьо-жовтого кольору.

"Літня людина вирішила звернутися до органів як тільки побачила дівчинку, що повертається з школи №33, що розташована на Тепличній вулиці. Він зателефонував до поліції і невдовзі на місце прибули кілька співробітників відомства. Ось чого їм не вистачало, синам та дочкам СРСР!" – йдеться у повідомленні.

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Написання доносів в Росії

Останнім часом доноси в Росії стали звичною практикою. Про значне збільшення кількості доносів в РФ казали ще в серпні 2022 року. Тоді повідомлялося, що у першій половині року до Роскомнагляду надійшло 144 835 звернень росіян.

Причини доносів різноманітні, проте часто вони стосуються російського вторгнення в Україну. Так, по всій Росії зросла кількість справ щодо "дискредитації армії РФ", які базуються саме на подібних зверненнях населення.

Зокрема, за таким звинуваченням судитимуть 49-річного вчителя з Курська. Його "здали" учні, які записали слова викладача на диктофон. Згодом батьки дітей передали запис поліції.

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