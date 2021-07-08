Адміністратор поліклініки вимагала за підроблену довідку від півтора до трьох з половиною тисяч рублів.

У Росії затримали старшого адміністратора однієї з поліклінік Калінінграда, яка підозрюється у виготовленні підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19.

Як повідомляється на сайті МВС РФ, попередньо встановлено, що зловмисниця на прохання громадян, які зверталися до неї, видавала їм сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу із завідомо неправдивими відомостями про нібито зроблені щеплення. Щоб приховати сліди злочину, невикористані препарати жінка знищувала, виливаючи вакцину в каналізацію.

За підроблений документ адміністратор вимагала від півтора до трьох з половиною тисяч рублів. Встановлено, що цією "послугою" скористалося понад 20 осіб. У МВС пообіцяли, що вони також будуть притягнуті до відповідальності.

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Раніше в Москві бездомний встромив шприц у росіянина після відмови в милостині.

Москвич повертався додому з роботи і по дорозі зайшов в магазин. На виході до нього підійшли бездомні і почали випрошувати гроші. Чоловік проігнорував їх прохання.

"Тоді тримай щеплення", - почув на свою адресу потерпілий. Після цих слів він відчув біль у спині, дотягнувся до місця удару і витягнув шприц.

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Автор: Дмитро Захаров