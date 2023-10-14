Микола Кобринець очолював один з найважливіших департаментів російського МЗС.

У Туреччині раптово помер директор Департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Микола Кобринець. Як пише турецьке видання NTV, його знайшли мертвим у своєму готельному номері в Стамбулі.

За інформацією журналістів, Кобринець приїхав до Стамбула для участі у зустрічі послів. Близько 14:00 у четвер 61-річний дипломат відправився в свій готельний номер і більше з нього не виходив. Коли він так і не з'явився на запланованій зустрічі вранці наступного дня, його колеги намагалися до нього додзвонитися, але марно. Тоді його і знайшли мертвим в готельному номері.

"Згідно з попередніми розслідуваннями коронера, прокурора та слідчих груп, вважається, що дипломат помер від серцевого нападу", – пише видання.

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МЗС Росії опублікувало некролог на Кобринця, але причина смерті там не вказана.

Загадкові смерті російських топ-посадовців

Як писав УНІАН, топ-менеджери російських державних компаній та високопосадовці РФ почали масово помирати загадковим чином у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наприклад, у квітні 2022 року в квартирі в Москві знайшли тіла 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річної дружини та 13-річної доньки. У поліції вважають, що він застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе.

За кілька днів після цього в Іспанії на курорті Льорет-де-Мар знайшли мертвим колишнього топ-менеджера "Новатек" Сергія Протосеню разом з дружиною і дочкою.

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