Обидва ганебно загинули на території України у статусі окупантів.

Українські воїни продовжують знищувати російських окупантів. Інколи вдається ліквідовувати кількох загарбників з однієї сім'ї. Зокрема, нещодавно ЗСУ відправили до пекла братів-окупантів Віктора та Миколу.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", про ліквідацію братів-окупантів повідомила у соціальних мережах їхня сестра.

"Мої брати Віктор та Микола. Більше їх нема з нами. Вони захищали батьківщину", - написала сестра загарбників.

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"Штірліц" зауважив, що не може зрозуміти яка в окупантів "родіна" в Україні. Втім, він вважає гарною новиною те, що "зажмурених" окупантів стає більше.

Втрати РФ на війні в Україні: актуальні дані

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 134100 осіб. За минулу добу українські військові ліквідували ще понад 900 російських окупантів.

Крім того українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів за зосередженням російських загарбників, ще знищено ворожий вертоліт, штурмовик та два безпілотники.

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