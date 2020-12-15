Обвинувачений Соколов зізнався, що застрелив свою коханку, розчленував тіло і спробував втопити останки в річці.

Обвинувачений у вбивстві своєї нареченої і колишньої студентки Анастасії Єщенко російський історик Олег Соколов виголосив останню промову в суді Санкт-Петербурга.

Читайте також"Відпусти мене!": у мережу злили відео сварки російського історика з аспіранткою перед вбивствомЯк пише Meduza, Соколов зізнався, що застрелив її, розчленував тіло і спробував втопити останки в річці мийці. За його словами, він «не тільки вважає, що повинен бути покараний за законом, а й бажає бути покараний, щоб спокутувати скоєний злочин». При цьому він переклав частину провини на вбиту, зазначивши, що він «занадто сильно її любив і занадто сильно довіряв», а вона своєю поведінкою, зрадами, агресією та образами довела його до божевілля.

«Я хочу бути покараним за те, що я вчинив, а не за те, що мені інкримінували... - страшний садист, такий собі професор Моріарті з розповідей про Шерлока Холмса і юна безневинна дівчина, яку він вбиває заради задоволення своїх садистських комплексів», - заявив він.

Звинувачення попросило для нього 15 років колонії, захист - понад вісім років, вказуючи в якості пом'якшувальних обставин те, що Соколов визнав провину, допомагав слідству, а також наявність у нього дітей та хронічних хвороб.

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У листопаді 2019 року 63-річного викладача дістали з річки Мойки в Санкт-Петербурзі. З собою у Соколова був рюкзак, в якому лежали дві відрізані жіночі руки.

Історик зізнався, що вбив свою співмешканку. Він чотири рази вистрілив в неї з обріза і розчленував тіло.

Соколова заарештували та звільнили з університету.

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Вирок йому оголосять 25 грудня.

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Автор: Катерина Шварц