Хлопчик помер після удару палицею по голові на дитячому майданчику.

У Москві 7-річний хлопчик вбив брата.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Life Shot.

Хлопчик помер після удару палицею по голові на дитячому майданчику.

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За попередніми даними, два брати гуляли у дворі на лікарському провулку. У якийсь момент під час гри 7-річний хлопчик вдарив по голові 11-річного, після чого той втратив свідомість. На місце викликали швидку, п'ятикласника відвезли в лікарню, але врятувати його не вдалося.

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Автор: УНІАН