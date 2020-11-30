Врятувати хлопчика не вдалося / скріншот з відео
У Москві 7-річний хлопчик вбив брата.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Life Shot.
Хлопчик помер після удару палицею по голові на дитячому майданчику.
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За попередніми даними, два брати гуляли у дворі на лікарському провулку. У якийсь момент під час гри 7-річний хлопчик вдарив по голові 11-річного, після чого той втратив свідомість. На місце викликали швидку, п'ятикласника відвезли в лікарню, але врятувати його не вдалося.
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