Жінка прочитала дітям "лекцію" про те, що вони будуть такими ж "дебілами, як за кордоном", і спробувала залякати "середньою статтю".

В ліцеї російського Нижнього Новгорода педагог заявила учням, що їх слід розстрілювати.

Як повідомляє Telegram-канал "Підйом", учні ліцею №40 не зробили домашнє завдання і попросили вчительку з математики зустрітися з ними ще раз для роз'яснень. Однак у відповідь жінка розлютилася і заявила, що в голові у ліцеїстів мізків не додасться після зустрічі.

"Вас залишилося всіх лише до стінки поставити і розстріляти. Тоді буде і домашнє завдання, і все. Ну, зробіть - ось і будете дебілами, як за кордоном. Вони саме це зараз і роблять. Тобто там нічого не проходять, звичайних дробів не знають, нічого не знають. Прийшли, мило посміхнулися, звідси й пішло: ні чоловіків, ні жінок немає. Виявляється, у нас скрізь середня стать. Ось і ви будете такі ж дебіли. І всього-на-всього перевірила домашнє завдання. Та як взагалі так можна? Ось ви дорослі люди. Ну хоч би чесно самі собі сказали: "Ну не зробив я домашню роботу, ну поставили мені чесно одиницю. Ні! Треба вчителя взагалі довести не знаю до чого", - обурювалася вчителька.

Її промову учні записали на диктофон. Зараз у ситуації розбирається департамент освіти.

Раніше в одній з російських шкіл розгорівся скандал через вчителя, який "змушував" дітей молитися Аллаху. А в іншій школі вчителька не пустила хлопчика з діареєю в туалет: школяр випорожнився у класі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова