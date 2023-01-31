Конфлікт ватажка найманців та терориста пішов не за сценарієм "Вагнера".

Конфлікт ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина з терористом Ігорем Стрєлковим-Гіркіним мав стати демонстрації сили "кухаря Путіна", але перетворився у "словесний пронос".

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, для Пригожина конфлікт з Гіркіним зіграв погану роль.

За словами співрозмовника, Пригожина сильно і майже публічно "приземлили", тому йому потрібно було якось утвердитись перед громадськістю. Начальника Генштабу РФ Герасимова та російських генералів принижувати йому більше не можна. Просто відмовчуватися саме зараз не можна ще більше - це виглядало б, ніби йому заткнули рота.

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Тому Пригожин обрав іншу жертву - Стрєлкова, якого не люблять ні влада, ні військові, заступитися за нього по-справжньому нема кому. Як каже джерело, Пригожин вирішив показати, "хто тут батя".

"Планувалася публічна демонстрація сили. А насправді трапився словесний пронос, все пішло не за планом. Стрєлкова хотіли затягнути в "Вагнер", а потім усім показати, що означає схлеснутися з "Вагнером" навіть на словах. А в результаті ще й друг Стрєлкова Полинков Пригожина публічно образив... В результаті історія зі Стрєлковим повернулася Пригожину у великий мінус. Стрєлков залишився з тим, з чим і був. Але якщо раніше була впевненість, що такі суперечки з "Вагнером" і особисто Пригожиним – це фініта ля комедія хоч для генерала, хоч для міністра, то тепер... Пригожин сам руйнує "легенду страшного та жахливого Вагнера", яку так старанно вибудовував", - зазначило джерело.

Конфлікт Пригожина та Гіркіна

За даними ЗМІ, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знаходиться в "сумному настрої". Річ у тому, що він побоюється спроб зруйнувати його ПВК, а також того, що в нього переманять найбільш підготовлені кадри до інших приватних компаній.

Найактивніше Пригожина критикував саме Гіркін. Він аргументовано пояснив, чому найманці його ПВК бездарні на полі бою та не можуть прорвати професійної оборони ЗСУ. Як стало відомо, Пригожин запропонував Гіркіну зайняти керівну посаду у складі приватної компанії. За його словами, Гіркіну дістанеться роль, "згідно з його компетенцією", в одному зі штурмових підрозділів.

Також повідомлялося, що Пригожин придумав для Гіркіна жорстоку помсту. Пригожину зараз треба показати, що вплив у нього залишився - він дуже хоче відірватися на комусь. Наразі ватажок "вагнерівців" домовляється, щоб помсту критикам йому дозволили зверху.

Сьогодні Пригожин жорстко пройшовся по терористу Гіркіну, з яким у них назріває конфлікт. У своїх висловлюваннях "кухар Путіна" продемонстрував усю "велич російської дипломатії". Він заговорив про похорон Гіркіна та поставив під сумнів його компетентність. Гіркін образився.

Друг терориста Гіркіна, російський найманець Михайло Полинков, який зараз воює в Україні, публічно принизив ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина за те, що той напередодні жорстко "опустив" його товариша.

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