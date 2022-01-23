За словами волонтерів, тварини залякані, виснажені, харчуються екскрементами і їли навіть власне потомство.

Жителька російського міста Тольятті розплодила у своїй квартирі понад сотню собак.

Замучених тварин виявили місцеві волонтери та розповіли про це на сторінці "Пес Мартін та інші собаки в біді" на Facebook.

"Сьогодні волонтери нашого міста прийшли в тихий жах від побаченого. Ми з такою кількістю собак зіткнулися вперше. Розведенка наплодила близько 120 або навіть більше собак. Їх просто не злічити. Всі маленькі, розміром з кішку. Є й дорослі, і підлітки, і цуценята. Зараз взагалі не зрозуміти, хто є хто. Так усі виснажені", - йдеться в дописі.

За даними волонтерів, спочатку хазяйка тримала 8 собак для розведення: болонок, довгошерстих такс і пуделів. Однак потім вони почали безконтрольно розмножуватися.

"Мабуть, заробляла на продажу цуценят. Однак далі щось пішло не за сценарієм, і зараз їх там за 100. Всі між собою, відповідно, спаровувалися. Тому тепер там уся порода перемішана. Собаки залякані, є дикуші. Голодні, виснажені. Харчуються своїми екскрементами. Якщо собака народила, і ця "хазяйка" вчасно не сховала, то їли й цуценят. Кілька трупів цуценят з виїденими животами лежать у неї на балконі", - розповіли волонтери.

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