Українська розвідка отримала черговий доказ байдужості Путіна до своїх військових.

Командири російських окупантів приписують кількість особового складу, який йде в атаку, щоб привласнювати собі гроші.

Про це йдеться у перехопленій ГУР МОУ розмові окупанта, який також пояснює, чому їм перестали платити за отримані поранення.

"Зараз почали зменшувати виплати за поранення, в залежності від важкості. Путін зрозумів, що це великий відтік бабок", – скаржиться рашист.

Нагадаємо, у одному з нещодавніх перехоплень СБУ мовиться, що окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. А в так званій "ДНР" на війну мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім.

Тим часом ЗСУ "відкобзонили" вже понад 37 тисяч російських військових, які прийшли захоплювати українські землі.

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