Опальний політик-втікач знову відзначився провокативною заявою.

Екс-нардеп, який переховується від слідства на території РФ, Олег Царьов закликав збивати над Україною літаки з іноземними політиками.

Про це він написав у російській соцмережі "ВКонтакте".

Опальний Царьов вибухнув після неанонсованого візиту в Київ прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Пропоную збивати в повітрі на зворотному шляху всіх іноземних політиків, які не починають по прибуттю в Київ своє інтерв‘ю зі слів: дякую Володимиру Путіну за можливість відвідати Київ", - написав Царьов.

Нагадаємо, що з початку війни над Україною не літають цивільні літаки. Зокрема, Борис Джонсон добирався в Київ потягом з Польщі.

Це не перший провокативний допис опального політика. Напередодні він закликав окупантів атакувати українські вокзали. Незабаром після цього РФ здійснила ракетний удар "Точкою-У" по вокзалі в Краматорську. Загинуло понад 50 осіб. Серед жертв трагедії були діти.

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