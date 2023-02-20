Його обурює те, як справно Захід передає Україні зброю і гроші.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв традиційною істерикою відреагував на візит президента США Джо Байдена в Київ.

У своєму Телеграм-каналі Медведєв заявив, що Байден нібито "присягався у вірності київським неонацистам", а також обіцяв зброю, від постачань якої "заробляють НАТОвські ВПК".

"Байден, попередньо отримавши гарантії безпеки, з'їздив нарешті до Києва. Обіцяв багато зброї та присягався у вірності неонацистському режиму до гробу. І звичайно, були взаємні заклинання про перемогу, яка прийде за наявності нових озброєнь та мужнього народу. І ось тут важливо зазначити, що зброю та гроші Захід справді постачає Києву цілком справно. У величезних кількостях, що дають змогу заробляти ВПК НАТОвських країн і "тирити" зброю для продажу терористам по всьому світу", - заявив опальний Медведєв.

Коментуючи візит Байдена, Медведєв згадав про дивну демографічну "статистику", про яку йому нібито нагадали "вихідці з українських територій". За його даними, з України нібито "виїхало загалом 15-20 млн осіб".

"Так що танки та снаряди важливі, звичайно. Але люди, безумовно, важливіші. І вони непідвладні ні старому з-за океану, ні банді наркоманів із Банкової. Їхній масовий від'їзд і є відповідь на запитання, за ким майбутнє", - заявив Медведєв.

Джо Байден у Києві 20 лютого - головні новини

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до Києва. Поїздку тримали в секреті до останнього з міркувань безпеки. Це перший візит американського лідера в Україну за 15 років.

В українську столицю він дістався потягом від польського кордону. У Києві Байден вшанував пам'ять загиблих Героїв України, а також анонсував новий пакет військової допомоги на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Крім цього, під час шестигодинного візиту в українську столицю Байден оголосив про новий пакет санкцій США проти країни-агресора, який вдарить по російських елітах і компаніях, що працюють на військову машину Росії.

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