Медведєв теж вибрався з кабінету, але обмежився поїздкою до Омська.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв відреагував на відвідування українського президента Володимира Зеленського країн Західної Європи візитом на вітчизняний збройовий завод.

На опублікованому пропагандистами відео Медведєв позує біля гармат до нових танків. Окремо відзняли екскурсію Медведєва по заводу.

"Вчора, як відомо, наш противник "клянчив" літаки, ракети за кордоном. Зрозуміло, що в цьому випадку для нас природно збільшити виробництво різних видів озброєнь і військової техніки, включаючи сучасні танки", - заявив Медведєв.

Винищувачі для України - поїздка Зеленського

Публічні дискусії щодо передачі Україні бойових літаків не вщухають вже місяць. 8 лютого український президент Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Британії, закликав світову спільноту надати ЗСУ сучасні винищувачі.

З таким же проханням Зеленський звернувся під час візиту Парижа до Макрона і Шольца.

Того ж дня британський прем’єр Ріші Сунак оголосив про розширення тренувань бійців ЗСУ у країні – відтепер на британських літаках навчатимуться українські пілоти.

Також Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу розглянути варіанти літаків, якими зможуть керувати українські льотчики. Втім, сам Воллес зауважив, що на постачання літаків знадобляться "місяці", а ситуація на фронті вимагає оперативніших рішень. До цього щодо можливої передачі сучасних винищувачів прихильно висловлювалась Франція і Нідерланди.

Танки Leopard для України - що відомо

У середу уряд Німеччини схвалив поставку до 178 бойових танків Leopard 1. Ці танки повинні надходити зі старих запасів у Німеччині, Данії та Нідерландах.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, до літа танків старого покоління в Україні "буде 20-25, до кінця року - близько 80, а протягом 2024 року - понад 100 одиниць".

Разом з тим Bloomberg відзначає, що Leopard 1 буде слугувати радше доповненням і можливим джерелом запасних частин для нинішніх танків Leopard 2, які набагато швидші й краще озброєні і, отже, на думку Німеччини, можуть змінити правила гри у війні.

Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти. Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

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