Тепер війна набуває нальоту релігійності.

Російська влада придумала новий привід продовжувати загарбницьку війну проти України. Тепер в якості виправдання агресії служить необхідність "захисту Києво-Печерської Лаври" і "повернення" православних святинь, що знаходяться в українських храмах.

Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, якого цитує агентство ТАСС.

Зокрема, Наришкін звинуватив українську владу в тому, що вона за домовленістю з ЮНЕСКО (структура ООН, яка займається в тому числі охороною культурної спадщини) нібито домовилася тимчасово евакуювати з території Києво-Печерської Лаври християнські цінності, в тому числі святі мощі, і тимчасово розмістити їх в музеях Італії, Франції, Німеччини та Ватикану, щоб уберегти їх від російських ракетних ударів.

Відео дня

Хоча Наришкін сам же стверджує, що евакуація реліквій здійснюється тимчасово – до закінчення війни, він висловив упевненість, що насправді святині хочуть "вкрасти".

"Західні руйнівники гробниць забувають, що це для них викрадені реліквії – всього лише дорогі "артефакти", а для російського світу – це безцінні святині, ми будемо їх повертати і обов'язково повернемо. Для нашої країни захист Києво-Печерської Лаври має глибинний духовний вимір, а значить, наша рішучість довести до кінця спеціальну військову операцію стає тільки твердішою", – заявили в СЗР.

На істерику глави російської зовнішньої розвідки вже відреагував міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах. Єдина задача, яка стоїть перед нами зараз щодо Лаври - захистити її від руського міра та остаточно перевірити чи всі наші українські сакральні реліквії на місці", – заявив він.

При цьому Ткаченко запевнив, що "жодна сакральна цінність не покине територію України", а ось росіяни повинні будуть повернути те, що вкрали раніше.

Ситуація навколо Лаври і російський ракетний терор

На початку червня Державна комісія завершила інвентаризацію майна Києво-Печерської Лаври та підписала акт прийому-передачі цього майна заповіднику "Києво-Печерська лавра". Раніше цим майном фактично розпоряджалися церковнослужителі УПЦ МП.

Лавра, як і будь-який інший об'єкт на території Києва піддається постійній загрозі руйнування через систематичні ракетні обстріли з боку Росії. Так, тільки в травні агресор випустив по Україні більше 500 ракет і дронов-камікадзе-більшість саме по Києву. Хоча більшість з них вдається збити, навіть падаючі уламки можуть становити велику загрозу для людей і споруд на землі.

Вас також можуть зацікавити новини: