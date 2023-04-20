Російські ЗМІ не повідомляють, з яких причин скасували пропагандистський святковий захід.

У Севастополі не проводитимуть військовий парад 9 травня, повідомив кремлівським пропагандистам гауляйтер Михайло Развожаєв.

Голова окупаційної адміністрації міста додав, що формат святкових заходів обговорять наступного тижня.

Російські ЗМІ не повідомляють, з яких причин скасували пропагандистський святковий захід.

Відео дня

У Росії почали масово скасовувати заходи до 9 травня - що відомо

Паради і ходи в День Перемоги скасували в окупованому Криму. Рік тому було ухвалено таке ж рішення.

Без парадів День Перемоги цього року пройде і в Курській і Бєлгородській народних республіках. При цьому, як зазначили аналітики британської розвідки, інші російські міста далі від України, підтвердили, що проведуть парад до Дня Перемоги. Ця різниця в підходах підкреслює серйозну комунікаційну проблему для Кремля.

Також відомо про скасування цього року традиційної російської пропагандистської акції "Безсмертний полк" у Москві.

Напередодні співвласник Monobank Володимир Яценко оголосив премію українським виробникам, чий БПЛА долетить і приземлиться на Красній площі в Москві 9 травня. Він додав, що сума повинна бути справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання.

Своєю чергою, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан підтвердив, що російська техніка на параді на Красній площі є легітимною метою, по якій можуть завдати удару українські військові. Він припускає, що в Москві росіяни точно спробують влаштувати парад, хоча і скасовують ці заходи в інших регіонах. Влада РФ хоче показати росіянам хоч щось.

Вас також можуть зацікавити новини: