Російська влада заявляє, що врятувала всіх, але при цьому чомусь є загиблі серед заручників.

У Волгоградській області РФ спецпризначенці взяли штурмом колонію, де ув'язнені підняли бунт і захопили заручників. За даними російської влади, усіх бунтівників ліквідовано.

"Усіх заручників звільнено під час штурму ІК-19 у Суровикині. Втрат серед силовиків немає. Штурм почався о 16 годині і тривав півгодини", - повідомляє телеграм-канал "База".

Стверджується, що чотирьох бунтівників, які тримали в заручниках кількох співробітників колонії, ліквідували вогнем снайперів.

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Цю інформацію підтверджує прес-служба Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

За даними відомства, четверо злочинців захопили в заручники вісьмох співробітників колонії і чотирьох засуджених. Чотирьом співробітникам злочинці завдали колото-різаних ран різного ступеня тяжкості, троє з них померли майже відразу. Ще четверо співробітників колонії, які чинили опір, після звільнення спецназом були госпіталізовані. Проте, один із них помер у лікарні.

Бунт у колонії під Волгоградом

Як писав УНІАН, після захоплення колонії бунтівники опублікували в мережі кадри із закривавленими співробітниками установи. Свої дії вони пояснювали помстою за знущання російських силовиків, зокрема над виконавцями теракту в "Крокус Сіті". Також бунтівники заявляли про свій зв'язок з ІДІЛ.

Примітно, що це вже другий такий бунт у російських колоніях від початку року. У червні шестеро ув'язнених захопили в заручники співробітників ФСВП у СІЗО-1 в Ростові-на-Дону. Тоді бунтівники теж називали себе прихильниками ІДІЛ. Будівлю СІЗО штурмував спецназ. Людей, які захопили заручників, убили. Співробітників ФСВП звільнили.

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