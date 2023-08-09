Після повідомлень про атаку БПЛА на Москву з'являються нові подробиці щодо вибухів по інших областях РФ.

Після нічної атаки БПЛА на Москву з'являються нові деталі про" бавовну " в інших областях Російської Федерації.

Так, губернатор Брянської області В'ячеслав Гладков заявив про НП у зв'язку з падінням "невідомого об'єкта".

"О 7:30 ранку сталася НП в селі Колотилівка Красноярузького району", - зазначив він.

На місці "прильоту" виникла пожежа. Згідно з версією Гладкова, горів сінник одного з приватних домоволодінь. Постраждав чоловік, у нього фіксуються осколкові поранення стопи.

На даний момент деталі події з'ясовують оперативні служби РФ.

У Москву вночі прорвалися дрони - головне про Ніч 9 серпня

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня в небі над Москвою з'явилися два дрони: один в районі Домодєдово, а другий - біля Мінського шосе в Одинцівському районі. Тоді панічними повідомленнями про атаку відзначився місцевий мер Сергій Собянін.

Вранці Міноборони РФ традиційно заявило, що всі дрони збила місцева ППО. Однак епічні відео вибухів активно розходяться в соціальних мережах.

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