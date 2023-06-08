Російська пропаганда цинічно привласнила окупантам зворушливий вчинок українських воїнів на затопленій території Херсонської області.
Пропагандистські пабліки почали "розганяти" відео, на якому українські аеророзвідники зафіксували у затопленому будинку сім'ю, що благала про допомогу. За кілька хвилин дрон передав сім'ї пляшку питної води.
Сьогодні стало відомо, що цю сім'ю врятували з населеного пункту Чайки Херсонської області. Серед врятованих були діти - 12-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.
Втім, Z-канали переконують, що воду сім'ї у затоплений будинок нібито передали росіяни, які ж і спровокували повінь. За версією пропаганди, це сталося в окупованих Олешках. "Допомагали" нібито жінці, яка залишилася в затопленій зоні.
Як насправді окупанти "допомагають" українцям на затоплених територіях
Вчора президент Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Відтак, Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.
Люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.
У місті Гола Пристань окупанти виганяють мешканців двоповерхових будинків і заселяються самі. Ситуація в населеному пункті Козачі Лагері ще гірша. Люди опинилися в пастці, тому що загарбники заблокували всі маршрути евакуації.