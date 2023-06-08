Загарбники намагаються переконати, що нібито допомагають українцям на затоплених територіях.

Російська пропаганда цинічно привласнила окупантам зворушливий вчинок українських воїнів на затопленій території Херсонської області.

Пропагандистські пабліки почали "розганяти" відео, на якому українські аеророзвідники зафіксували у затопленому будинку сім'ю, що благала про допомогу. За кілька хвилин дрон передав сім'ї пляшку питної води.

Сьогодні стало відомо, що цю сім'ю врятували з населеного пункту Чайки Херсонської області. Серед врятованих були діти - 12-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

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Втім, Z-канали переконують, що воду сім'ї у затоплений будинок нібито передали росіяни, які ж і спровокували повінь. За версією пропаганди, це сталося в окупованих Олешках. "Допомагали" нібито жінці, яка залишилася в затопленій зоні.

Як насправді окупанти "допомагають" українцям на затоплених територіях

Вчора президент Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Відтак, Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.

Люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

У місті Гола Пристань окупанти виганяють мешканців двоповерхових будинків і заселяються самі. Ситуація в населеному пункті Козачі Лагері ще гірша. Люди опинилися в пастці, тому що загарбники заблокували всі маршрути евакуації.

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