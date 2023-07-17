Чиновник хоче замість нього поставити сучасний фонтан.

Поки росіяни на окупованих територіях повертають пам'ятники радянському вождю Володимиру Леніну, а російський диктатор Володимир Путін продовжує приписувати йому "вигадування України", регіональні чиновники РФ боязко починають говорити про те про те, щоб від монументів на його честь позбутися.

17 липня Псковський губернатор Михайло Ведерников запропонував хоча б прибрати пам'ятник Леніну з центральної площі Пскова, щоб поставити на його місце щось більш привабливе.

"Якщо чесно, я б прибрав Леніна і зробив би для цього окремий парк. А на площу проситься красивий і сучасний фонтан. Але поки, як я розумію, жителі за Леніна", — написав Ведерников у "ВКонтакте".

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Росіяни повертають пам'ятники Леніну на окупованих територіях - відомі факти

У квітні росіяни встановили окупованому Генічеську пам'ятник Леніну, який був демонтований у січні 2015 року.

У червні 2022 року окупанти вирішили встановити пам'ятник Леніну у тимчасово окупованому селищі міського типу Новопсков Старобільського району Луганської області.

У травні 2023 року ворог відновив пам'ятник Леніну в окупованому селищі Тавричанка Каховського району (Херсонська область)

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