Вони хочуть очистити Росію від "зрадників", які кинули державу й поливають її "брудом".

Російські чиновники в особі спікера Держдуми В'ячеслава Володіна та голови Ради Федерації Андрія Клішаса запропонували нові санкції проти росіян, які покинули країну під час війни з Україною і "погано" відгукуються про власну державу.

Володін у своєму Telegram запропонував конфіскувати майно у таких "зрадників". За його словами, ця частина суспільства – справжні негідники, які дозволяють собі ображати РФ, відсиджуючись за кордоном. Він порадив ввести вищезгадану санкцію за заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму або "дискредитацію" російської армії.

"Негідники, які виїхали, живуть безбідно завдяки нашій країні. Перебуваючи за кордоном, здають в оренду нерухомість, продовжують отримувати гонорари коштом російських громадян. При цьому дозволяють собі публічно лити бруд на Росію, ображають наших солдатів і офіцерів. Відчувають свою безкарність, вважаючи, що правосуддю до них не дотягнеться", – написав він.

При цьому спікер Держдуми запропонував внести відповідні правки до Кримінального кодексу РФ.

Його маніфест підтримав голова Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас. Він уточнив, що таке покарання можливе, але для цього "необхідні формулювання складу кримінального злочину".

Аналогічним ставленням до росіян, які виїхали за межі РФ, відзначився і "губернатор" тимчасового анексованого Криму Сергій Аксьонов. Він вважає, що таких "паразитів" слід остаточно витравити з Росії.

Як діти російських чиновників переживають війну в Україні

Попри антизахідну риторику своїх батьків, російська "золота молодь" продовжує просаджувати свої гроші в країнах НАТО і Євросоюзу.

Серед вподобань нащадків чиновників, які потрапили під санкції, опинилися Дубай, Балі, Мальдіви, Сейшели та інші популярні курортні країни.

Однією з яскравих шанувальниць відпочинку на заході виявилася дочка директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкіна - Вероніка.

Також полюбляють закордонний відпочинок дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу та син відомого російського опозиціонера Володимира Джабарова Олександр. Лише нащадок глави Генштабу РФ Валерія Герасимова Євген віддає перевагу "патріотичному" відпочинку в Криму.

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