Жінка чекала росіян в Авдіївці під безперервними бомбардуваннями.

Жителька Авдіївки, яка чекала росіян у місті впродовж місяців виснажливих і жорстоких боїв, дала інтерв'ю російським пропагандистам.

В інтерв'ю росЗМІ літня жінка гордо заявила, що не їхала з факточно оточеного міста, бо "дуже любить свій народ" - російський. За словами жінки, у 2022 році в неї помер чоловік. А сама вона "плакала, дивлячись на руїни Авдіївки".

"Я з самого початку там, я нікуди не виїжджала. В мене і чоловік не виїжджав - помер. У 2022 році помер. Я люблю Росію, люблю свій народ. Я дуже люблю Авдіївку. Я навіть плакала, коли бачила її розбитою. Я плакала. Мені шкода її, дуже шкода", - заявила зрадниця.

"Не виїжджала з міста, бо чекала на Росію і любить рідну Авдіївку, яку її улюблена Росія стерла з землі. Цілком неймовірна порода людей, готових цілувати чоботи катам свого міста та вбивцям своїх сусідів і рідних. Якісь ментальні мутанти", - прокоментував цей шматок відео журналіст, родом з Донецька, Денис Казанський.

Як Україна втрачала Авдіївку - західні ЗМІ дали оцінку

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив про важке рішення вийти з Авдіївки 17 лютого 2024 року. Серед українців лунали різні гіпотези, чому так сталося, однак офіційна позиція України полягає в тому, що нашій армії не вистачило зброї та боєприпасів, щоб утримати Авдіївку. Також згадували про затримку допомогу зі сторони США.

Водночас західні ЗСУ оцінили, як саме Україна втрачала цей населений пункт. 11 березня вийшов великий аналіз від Associated Press з уточненням деталей про події на полі бою та піхотні хвилі Росії.

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