Штурмовик впав вдень 17 липня, імовірно, в районі Єйського Лиману.

Росіянин радісно відреагував на падіння "свого" ж штурмовика Су-25 і похвалився мамі, що зумів зловити момент аварії літального апарату в кадр.

Йдеться про російську "пташку", яка впала вдень 17 липня, орієнтовно, в районі Єйського Лиману (Краснодарський край). Відповідні відео показав телеграм-канал Baza.

"Літак впав! Цей спарашутіровався, льотчик. А я це зняв!",- зі сміхом зазначив росіянин.

Падіння Су-25 у Краснодарському краї - деталі інциденту

Вдень, 17 липня, в РФ з'явилася інформація про катастрофу російського штурмовика Су-25, орієнтовно, в районі Єйського Лиману. Уточнювалося, що пілот зміг катапультуватися.

Спочатку дані про це стали поширювати російські телеграм-канали.

Пізніше в російському Південному військовому окрузі підтвердили факт катастрофи та заявили, що інцидент стався під час навчально-тренувального польоту. Також там вказали, що, ймовірно, у штурмовика "відмовив" двигун.

Також росЗМІ повідомили, що пілота екіпажу не змогли реанімувати.

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